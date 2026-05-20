<div class="img-embed"><embed id="1314843_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Trotz des wegfallenden Rohbaus stellt die Modernisierung eines Altbaus typischerweise eine große Herausforderung dar – angefangen bei der Finanzierung. Im „Dolomiten“-Spezial werden daher die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten für 2026 gebündelt, die von staatlichen Steuerabzügen bis hin zu spezifischen Bonussen reichen.<BR \/><BR \/>Ergänzend dazu werden Maßnahmen thematisiert, die eine langfristige Sicherheit für Gebäude und Bewohnende gewährleisten. Dazu gehört nicht nur die Wahl einer guten Versicherung, sondern auch die Installation konkreter technischer Anlagen sowie hygienische Vorkehrungen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314846_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nicht zu vergessen ist, dass mit Umbauten zahlreiche bauliche Entscheidungen einhergehen. Geklärt werden muss etwa: Welche Ausstattung erlaubt effizientes Heizen? Welche Raumgestaltung passt am besten? Wie lassen sich Räume optimal zur Geltung bringen?<BR \/><BR \/>Das Heft enthält inspirierende Impulse zur Beantwortung all dieser Fragen und gibt wertvolle Hinweise, die bei der Realisierung zu berücksichtigen sind. Zudem werden lokale Praxisbeispiele vorgestellt, die als Vorbild für das eigene Vorhaben dienen können.