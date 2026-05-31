„Zeit seines Lebens war mein Vater ein geselliger, aufgeschlossener Mensch, der Ziehharmonika spielte, gerne mit Leuten beisammensaß und Neuigkeiten immer offen gegenüberstand.“ Brigitte Thaler Rass, Jahrgang 1957, ist die älteste der vier Töchter von Franz Thaler. <BR \/><BR \/>Weil er vor dem Befehl zum Einrücken in die Hitlerarmee floh, wurde der Sarner Federkiesticker zuerst verraten, dann gefangengenommen und schließlich zu zehn Jahren Konzentrationslager verurteilt. Franz Thaler hat Dachau überlebt und 40 Jahre nach der Befreiung seine schreckliche Erfahrung in einem Buch niedergeschrieben. <BR \/><BR \/>Das Porträt von Brigitte Thaler Rass und ihre Erinnerungen an den Vater Franz lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/><i>Weitere Themen im Heft: Ein Interview mit Franz von Walther, der 1946 und 1857 beide Kundgebungen auf Schloss Sigmundskron erlebt hat. Pro & Contra zum geplanten Bildungssammelgesetz. In ihrer Rubrik „Grün & Kraft“ schreibt Hildegard Kreiter über die Kraft des Haselstrauchs. Anna Scarafoni (Fratelli d’Italia) beantwortet den Fragebogen der „Südtiroler Frau“.<\/i>