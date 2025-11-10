Auf den Spuren des Kaffees vom Anbau bis zu seiner Verschiffung nach Europa führt eine Reise in den Norden von Peru.<BR \/><BR \/>Peru gehört zu den bedeutendsten Kaffeeanbaugebieten Südamerikas. In den Höhenlagen der Anden, auf 900 bis 2.500 Metern, gedeihen auf fruchtbaren vulkanischen Böden feinste Arabica-Bohnen. Wer sie sehen will, muss eine ziemlich lange Anreise über Madrid nach Lima und von dort noch zwei Stunden Flug nach Norden nach Chachapoyas in Kauf nehmen – und zumindest in unserem Fall auch schnell am PC sein. <BR \/><BR \/>Die Reise ans andere Ende der Welt und von Südtirols Sommer in den peruanischen Winter hatten wir nämlich im Rahmen der Hilfsaktion „Südtirol hilft“ ersteigert. Unterwegs waren wir mit Stefan Schreyögg, dessen Kaffeerösterei „Alps Coffee“ die Reise für den guten Zweck zur Verfügung stellte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236468_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nProvinz Cajamarca: Das Herz des Kaffeeanbaus<\/h3>Wer in Chachapoyas aus dem Flugzeug steigt, fühlt sich im ersten Moment wie auf der Seiser Alm. Der Flugplatz liegt auf 2.400 Metern Meereshöhe. Es weht ein strammes Lüftchen. Die Stadt zählt 30.000 Einwohner und besticht durch ihre koloniale Architektur. Allgegenwärtige schwarze Holzbalkone zeugen davon, dass die spanischen Eroberer von dort aus im 16. Jahrhundert ihre Expeditionen in das Gebiet des Amazonas begannen.<BR \/><BR \/>Das Herz des Kaffeeanbaus liegt aber weitere drei Autostunden durch verschlungene Wege und schmale Schluchten weiter in Jaen und den umliegenden Dörfern der Provinz Cajamarca. Während in der Talsohle Bananen, Kakao und überraschenderweise auch sehr viel Reis angebaut wird, sind die Höhenlagen für den wertvollen Kaffee reserviert. Wer immer sich ärgert, dass Kaffee immer teurer wird, sieht das Preisgefüge nach einer Besichtigung der steilen Hänge in über 2.000 Metern Meereshöhe etwas anders. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236471_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> In mühsamer Handarbeit ernten die Bauern der „Association de Productores Huabal Coffee“ die roten Kirschen vom Strauch, jede wie eine kleine Kostbarkeit. Schwärmen hierzulande die Menschen von der jüngsten Shoppingtour, so zeigen die Kaffeebauern in Jaen freudenstrahlend am Handy Bilder von Sträuchern der Sorte Geisha, die mit nussig-erdigen Nuancen an schwarzen Tee erinnert.<BR \/><BR \/>Die Bauern der Vereinigung Huabal bauen biologischen Kaffee aus fairem Handel an. Fair Trade bietet ihnen einen stabilen Mindestpreis und eine Fairtrade-Prämie. Dank dieser konnten sie sich eine Entpulpungsmaschine anschaffen. Vereinfacht gesagt ist dies eine Art Trommel-Mühle, in der das Fruchtfleisch durch Reibung entfernt wird. Übrig bleiben in der Regel zwei Kaffeebohnen pro Kirsche. <BR \/><BR \/>Über vom Regen ausgeschwänzte Pisten mit unzähligen Schlaglöchern zu Tal gebracht werden Kaffee wie Erntehelfer in offenen Geländefahrzeugen. Dort trocknet der Kaffee auf großen Planen, die vor fast jeder Haustüre liegen. Dass die Frauen nach zehn Stunden harter Arbeit noch miteinander scherzten und lachten, hat uns beeindruckt. Diese Menschen haben so viel weniger als wir und sind trotzdem viel zufriedener.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236474_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Die letzte Etappe durchläuft der Kaffee, indem er von seiner Pergamenthaut befreit, gereinigt, sortiert und in 69-Kilo-Jutesäcke verpackt wird. Von dort aus gelangt er zu den Häfen an der Pazifikküste und wird in alle Welt verschifft. <BR \/><BR \/>Nicht fehlen durfte im Unternehmen „Comercio Amazonia S.A.“ ein traditionelles Cupping (Verkostung). Frischer Kaffee wird gemahlen und ohne Filter mit heißem Wasser aufgegossen. Leicht abgekühlt geht es dann ans Kaffeetrinken oder besser gesagt lautstarke Schlürfen. Nur so können sich Aromen bestmöglich entfalten – wahrlich ein Ritual.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236477_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Apropos Häfen und Pazifik. Wer in Lima unterwegs ist, muss sich warm anziehen. Das Meer beschert der Millionenmetropole im Winter feucht-nebeliges Klima. Dafür entschädigt die Stadt mit einer einzigartigen Fusion von lateinamerikanischer und asiatischer Küche. Nirgendwo ist die Dichte an Sterne-Restaurants höher. Es gibt aber allerorts auch die sogenannten Chifa-Lokale, in denen chinesische und peruanische Kochkunst sich finden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236480_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nWie China in Südamerika Spuren hinterlassen hat<\/h3>Sogar das peruanische Nationalgericht „Lomo saltado“, ein Pfannengericht aus in Stücken geschnittenem Rindfleisch, das für Stunden in Sojasauce mariniert und dann mit Zwiebel, Tomaten und Chili gebraten wird, stammt aus der Tradition der chinesischen Einwanderer. Nach Lateinamerika kamen sie der Arbeit wegen. Die erste große Migrationswelle erfolgte nach der Abschaffung der Sklaverei, als chinesische Arbeiter für Plantagen und Eisenbahnbau nach Peru geholt wurden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1236483_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wer nach Lima kommt, sollte auf keinen Fall einen Besuch im Museum Larco versäumen. In einem Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert werden mit prächtigsten Gold- und Schmuckschätzen, Keramiken und Skulpturen 5.000 Jahre präkolumbianische Geschichte erzählt. Peru ist aufgrund der legendären Inka in den Anden weltweit bekannt. Wenige wissen jedoch, dass das Inka-Reich vor Ankunft der spanischen Eroberer nur hundert Jahre existierte.