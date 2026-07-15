<b>In Landeswährung abrechnen:<\/b> Wer bei der Bargeldabhebung gefragt<BR \/> wird, ob eine sofortige Umrechnung in Euro erfolgen soll, sollte<BR \/> das ablehnen. Denn dann sind die Wechselkurse oft ungünstig, die<BR \/> Aufschläge hoch.<BR \/><BR \/><b>Auf die Gebühren achten:<\/b> Vor Abschluss einer Transaktion wird auf<BR \/> dem Display eines Automaten in der Regel angezeigt, wie hoch die<BR \/> Gebühren fürs Abheben sind. Sie können je nach Anbieter variieren.<BR \/><BR \/><b>Automaten während der Banköffnungszeiten im Innern einer Bank<BR \/> nutzen:<\/b> Sie sind meist besser geschützt. Zudem können<BR \/> Bankbeschäftigte bei technischen Problemen oder Fragen zurate<BR \/> gezogen werden.<BR \/><BR \/><b>Sprache einstellen:<\/b> Wählen Sie am Automaten die Sprache aus, die<BR \/> Sie am besten verstehen. Das kann Problemen und Missverständnissen<BR \/> vorbeugen.<BR \/><BR \/><b>Die PIN-Eingabe verdecken:<\/b> Nutzen Sie dafür den Geldbeutel oder<BR \/> die freie Hand.<BR \/><BR \/><b>Auf ausreichend Sicherheitsabstand achten:<\/b> Prüfen Sie vor dem<BR \/> Bargeldabheben, ob Sie beobachtet werden oder Ihnen jemand zu nahe kommt. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln.<BR \/><BR \/><b>Verdächtige Anbauteile checken:<\/b> Kommt Ihnen am Automaten<BR \/> irgendetwas seltsam vor? Scheint das Umfeld unsicher? Dann brechen<BR \/> Sie die Transaktion lieber ab.<BR \/><BR \/><b>Kontobewegungen prüfen:<\/b> Auch im Urlaub sollten Sie regelmäßig<BR \/> schauen, was sich auf Ihrem Konto tut. Nur so können Sie<BR \/> frühzeitig unrechtmäßige Abbuchungen erkennen.<BR \/><BR \/><b>Karte bei Verlust sofort sperren:<\/b> Egal ob es sich um eine<BR \/> digitale Zahlungskarte oder eine physische handelt, die verloren<BR \/> gegangen ist – lassen Sie diese umgehend sperren. Der Sperr-Notruf<BR \/> ist auch aus dem Ausland rund um die Uhr unter +49 116 116<BR \/> erreichbar. Alternativ können Geschädigte auch die Sperr-App 116<BR \/> 116 nutzen. Zudem sollte der Verlust umgehend der örtlichen<BR \/> Polizei gemeldet werden.