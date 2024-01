Immer weniger Sternsinger in Südtirol?

„ Ich möchte die Jungen und Mädchen hier in Südtirol nochmals zum Sternsingen aufrufen. Es ist unglaublich wichtig, weil ihr damit nicht nur auf der ganzen Welt, sondern auch in eurer Gemeinde einen überaus wertvollen Beitrag leistet. ” — Alexandra Felderer

Eine der eifrigen Sternsingergruppen in Pfalzen. - Foto: © Klara Oberlechner 1L

Das Hilfsangebot der SKJ zaubert Kindern auf der ganzen Welt ein Lächeln ins Gesicht.

Dank der Spenden, die die Sternsinger sammeln konnten, kann Essen an bedürftige Kinder verteilt werden.

Wenn die Heiligen 3 Könige von Haus zu Haus ziehen, dann wurde das Weihnachtsfest bereits gebühren gefeiert. Damit es im Jahreswechsel und auch im kommenden Jahr genauso gut weitergehen kann, bringen die heiligen 3 Könige aus dem Morgenland den Sternsingersegen und sammeln Geld für wohltätige Zwecke auf der ganzen Welt.Jüngst gab es laut einem Bericht der „Rai“ in einigen Südtiroler Gemeinden aber zu wenig Sternsinger. Wir haben uns bei Alexandra Felderer, erster Vorsitzender Südtirols Katholischer Jungschar (SKJ), über die Lage hier im Land erkundigt. Die Aktion Sternsinger wird alljährlich zwischen Weihnachten und Dreikönig von der SKJ organisiert.Alexandra Felderer: Das ist von Ortsgruppe zu Ortsgruppe ganz unterschiedlich. In Bruneck beispielsweise fehlt es an Sternsingern. Während in anderen Gemeinden heuer wieder mehr Interessierte von Haus zu Haus ziehen als die Jahre davor.Felderer: Ob die Größe der Gemeinde dabei eine Rolle spielt, kann ich nicht genau sagen. Wir als Landesverein haben zwar einen groben Überblick, aber keine genauen Daten. Im Jahr 2019 lag die Anzahl der Sternsinger hier im Land etwa bei 5000. Die nächste Erhebung steht bereits an. Was die Ursachen angeht, denke ich, dass ein gesellschaftlicher Wandel dahinter stecken könnte. Die Ferienplanung heutzutage hat sich verändert. Familien setzen andere Prioritäten, die freien Tage sind meist genau durchgetaktet und geplant.Felderer: Den Sternsingersegen zu überbringen und Spenden zu sammeln ist einfach unglaublich wichtig, weil man innerhalb kürzester Zeit sehr viel bewirken kann. Die Kinder, die von Haus zu Haus ziehen, tragen in diesen ein bis 2 Tagen so viel bei. Sie helfen Kindern auf der ganzen Welt- aber nicht nur das. Sie leisten auch einen wertvollen Dienst für die Gemeinschaft vor Ort. Besonders Menschen, die unter Einsamkeit leiden, kann der Gesang und der Besuch der verkleideten Kinder den Tag vergolden. Deshalb möchte ich nochmals die Jungen und Mädchen hier in Südtirol aufrufen: Sternsingen ist unglaublich wichtig, weil ihr damit nicht nur auf der ganzen Welt, sondern auch in eurer Gemeinde einen überaus wertvollen Beitrag leistet.Felderer: Wir unterstützen über 100 Projekte weltweit, hauptsächlich im sozialen- und Bildungsbereich. Unser heuriges Vorstellprojekt ist jenes Madagaskar, im südlichen Afrika. Wir bauen dort ein Haus, das sowohl als Krankenhaus die Erstversorgung von Mutter und Kind sichern soll, aber auch langfristig zu einem eigenständigen Leben beitragen soll. Indem wir die Mütter dort zusammen mit ihren Kindern fortbilden und schützen, helfen wir ihnen auch auf lange Sicht ein eigenständiges Leben zu führen.