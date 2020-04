In guten wie in schlechten Zeiten: 92-Jähriger färbt Ehefrau die Haare

In Israel gelten derzeit, ähnlich wie in Italien, rigorose Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen dürfen sich – außer in Ausnahmefällen – nur noch in einem Radius von 100 Metern von ihrem Zuhause entfernen. Deshalb ist dort derzeit an einen Friseur-Termin gar nicht zu denken.Damit sich seine Frau trotzdem wohlfühlt, hat ein 92-jähriger Mann kurzerhand beschlossen, ihr die Haare zu färben. Während seine Frau im Rollstuhl einen Spiegel hält und den Fortschritt beobachtet, trägt er die Farbe mit dem Pinsel auf.Die Enkelin der beiden, Yael Shapira Avraham aus Setan , hat die liebevolle Geste auf einem Foto festgehalten und dieses auf Facebook gepostet. Dazu schrieb sie: „Das sind meine Großeltern, beide 92 Jahre alt. In jeder Lebenslage denkt mein Großvater daran, dass es meiner Oma auch gut geht. So was sieht man nicht jeden Tag.“Der Post hat bis Mittwochnachmittag 88.000 Likes gesammelt und wurde schon über 5000 Mal geteilt.

mat