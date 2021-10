Individuelle Wohn(t)räume

Dank behutsamer Eingriffe entstand in einer historischen Brixner Gasse eine ganz besondere Atmosphäre, minimalistisch und im Einklang mit dem Bestand. Dazu stellen wir noch eine weitere maßgeschneiderte Wohnung aus einem Guss vor: Aus einer Wohnung im obersten Stock eines Kondominiums am Ritten wurde ein besonderes „Loft“ – ein offenes Refugium mit überraschenden Lösungen, eleganten Details und klug inszeniertem Panoramablick.Daneben haben wir für Sie wieder jede Menge News und Trends gesammelt – von klarlinigen neuen Entwürfen über auffällige Solitäre bis zum Comeback von Klassikern. Aber auch aktuelle Themen wie smarte Bürostühle im „Home-Office“ erwarten sie in diesem „Dolomiten“-Spezial, das am Dienstag dem Tagblatt beigelegt ist.

