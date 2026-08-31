Das Projekt möchte Menschen zusammenbringen und gemeinsames Theaterspielen ermöglichen. Beim Infoabend können Interessierte das Team kennenlernen und mehr über den Ablauf erfahren. Bequeme Kleidung wird empfohlen.<BR \/><BR \/>Die regelmäßigen Proben beginnen am 12. September 2026 und finden jeweils samstags von 9.30 bis 12 Uhr im Vigil-Raber-Saal in Sterzing statt. Geleitet wird das Projekt von Alexandra Hofer, unterstützt von Edeltraud Braunhofer, Christian Schölzhorn, Barbara Fleckinger, Armin Haller und Monika Bonell.<BR \/><BR \/>Als Höhepunkt ist eine Aufführung am Donnerstag, 3. Dezember 2026, um 18 Uhr im Stadttheater Sterzing geplant.