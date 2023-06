Innsbruck: Daniel Mayr aus Ratschings ist Wirtschaftsstudent des Jahres

Mechatronik-Masterstudium

Mayr auch unternehmerisch tätig

„Ich bin auf der Suche nach dem, wo ich Dinge für möglichst viele Menschen substanziell besser machen kann“, beschreibt Daniel Mayr aus Ratschings seine Motivation. Mayr studiert seit 2018 Mechatronik an der Universität Innsbruck und der UMIT Tirol.Daneben begann er 2020 das Studium der Internationalen Wirtschaftswissenschaften. „Um meine Ideen in die Tat umzusetzen, wollte ich neben der Technik noch mehr Wissen sammeln“, erzählt Daniel Mayr.Den ersten Studienabschnitt in den Internationalen Wirtschaftswissenschaften hat er mit einem hervorragenden Notenschnitt abgeschlossen. Noch in diesem Semester wird er sein Mechatronik-Masterstudium abschließen und im Herbst für ein Auslandsjahr an das Trinity Collage in Dublin, Irland, gehen.Neben seiner Ausbildung an der Universität Innsbruck ist Daniel Mayr auch unternehmerisch tätig. Für die FUN-Freizeitkarte der Region Sterzing hat er die App WippNet entwickelt. In Kürze will er mit Partnern ein Unternehmen für deren Vermarktung gründen.Berufliche Erfahrung sammelt Daniel Mayr auch als Forschungsassistent an der UMIT und als Praktikant am Kernforschungszentrum CERN in Genf, wo er seine Masterarbeit in Mechatronik schreibt. Ehrenamtlich tätig ist Mayr darüber hinaus im Club Alpbach Südtirol Alto Adige und war in den vergangenen zwei Jahren auch Gemeinderat von Ratschings.