Internationaler Superstar teilt Video von Südtiroler Musikern

Im Drum 'n' Bass Stil spielen die Südtiroler Musiker mit Steirischer Ziehharmonika und elektronischen Drums ihre eigene Version des Songs und haben so den belgischen Superstar von sich überzeugt.Lost Frequencies zählt mit knapp 1,1 Mio Followern auf Instagram zu einem der gefragtesten und erfolgreichsten DJ's europaweit undschaffte 2014 den internationalen Durchbruch mit dem Remix der Single Are You With Me des US-amerikanischen Country Sängers Easton Corbin.Das Video der beiden Südtiroler teilte der Belgier auf seiner Instagram Seite mit den Worten „The Feeling taking over the world“ und dem Kommentar „The version we didn’t know we needed“ (in deutsch, „die Version, von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchen“).