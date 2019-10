Invasion von Dinosauriern im Twenty

Vom 8. Oktober bis zum 3. November wird das Twenty von Bozen in die faszinierendste Zeit der Urgeschichte durch die Invasion von Riesen-Dinosauriern mit Originalgröße katapultiert... eine echte Reise in die Vergangenheit vor 230 Millionen Jahren! Eine Tour zwischen animierten Dinosauriern, die schnaufen, brüllen und sich bewegen.





Das Twenty, in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum Südtirol, bietet so eine einzigartige und unvergessliche Ausstellung an. Die Welt der Dinosaurier wird durch 5 Ausstellungsinseln vorgestellt, um hautnah diese Riesen-Tiere kennenzulernen.Diese Tour wird kostenlos durch Experten und Paläontologen des Naturmuseums Südtirol geführt. An allen Wochenenden bis zum 3. November, und auch am 28., 30. und 31. Oktober während der Schulferien, werden kostenlose Führungen angeboten. Treffpunkt: um 15.30 Uhr und 17:00 Uhr im 2. Stock vom Twenty, vor Loacker.Die Ausstellung spielt so sowohl eine bildende als auch eine unterhaltsame Rolle und setzt sich zum Ziel, die Paläontologie dem Publikum näherzubringen. Genau aus diesem Grund werden kostenlose Führungen auch für die Schulklassen der Schulen in Südtirol organisiert, mit vielen bildenden Aktivitäten für Kinder. Reservierungen sind noch möglich, solange es freie Plätze gibt, unter folgender Nummer: 335-7949301.Auch der Kuni Kids Park vom Twenty bietet diesen Monat viele Themenaktivitäten an.Die Ausstellung wurde auf Wunsch des Marketing Büros des Twenty organisiert und soll den eingeschlagenen Weg der Unterhaltung und Kultur fortführen, der bereits im April mit der Ausstellung über Jules Verne und im Mai mit dem Planetarium, zur Feier des Jubiläums der Mondlandung, begonnen hat„Wir erachten es als sehr wichtig, die spielerische Seite zusammen mit der didaktischen Seite zu verbinden, und damit eine Erfahrung anzubieten, die nicht nur fasziniert sondern auch bildet“ sagt Stefania Tolin, die Verantwortliche für die Veranstaltung.Treffpunkt ist am Freitag, 11. Oktober um 17.30 Uhr im 2. Stock vom Twenty, vor Loacker, wo die Vernissage und die Führung gemeinsam mit Herrn Herwig Prinoth, Paläontologe vom Naturmuseum Südtirol, stattfindet.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.

