Als Erstes auf einem anderem Gerät (Smartphone oder PC) über<BR \/> „icloud.com\/find“ bei Apple einloggen. Dafür braucht man keinen<BR \/> Bestätigungscode aber natürlich das Passwort der Apple-ID.<BR \/><BR \/> Das betreffende Gerät aus der Liste „Alle Geräte“ auswählen.<BR \/><BR \/> Dann „Als verloren markieren“ auswählen und die Anweisungen auf<BR \/> dem Bildschirm befolgen.<BR \/><BR \/> Als letzten Schritt, wenn das Gerät unauffindbar bleibt, kann man<BR \/> es auch aus der Ferne löschen.<BR \/><BR \/><b>Ganz wichtig:<\/b> Das Gerät nicht aus der Liste der Geräte in der<BR \/> Funktion „Wo ist?“ entfernen. Das würde nämlich die<BR \/> Aktivierungssperre des iPhones aufheben und die Diebe oder Finder<BR \/> können das Gerät leichter löschen und weiterverkaufen.<BR \/><BR \/><BR \/>Auf der Find-Webseite wird auch der Standort des Gerätes angezeigt. Apple warnt davor, im Falle eines Diebstahls oder Raubes selbst auf die Suche zu gehen. Stattdessen soll man sich aus Sicherheitsgründen lieber an die örtliche Polizei wenden.<h3>\r\nDer Diebstahlschutz beginnt schon viel früher<\/h3>Aber: Damit man all diese Funktionen im Fall des Falles auch nutzen kann, ist ein wenig Vorarbeit nötig. iOS fordert Nutzerinnen und Nutzer zwar bei der Einrichtung und auch danach des Öfteren auf, das Gerät abzusichern. Doch längst nicht jeder hat das auch getan. Diese Schritte sind wichtig:<BR \/><BR \/><BR \/> „Wo ist?“ aktivieren. Das ist Apples Netzwerk zum Auffinden von<BR \/> Geräten, die mit der eigenen Apple-ID verknüpft sind.<BR \/><BR \/> Das geht über die „Einstellungen“. Dort klickt man auf den eigenen<BR \/> Namen und aktiviert unter „Wo ist?“ die Funktion „Mein iPhone<BR \/> suchen“ einschalten.<BR \/><BR \/> Nun lässt sich das Gerät über die „Wo ist?“-App und die Website<BR \/> „icloud.com\/find“ orten.<BR \/><h3>\r\nMaßnahmen zum Absichern eines iPhones<\/h3>Weitere Maßnahmen zum Absichern eines iPhones gegen Diebstahl oder unbefugten Zugriff.<BR \/><BR \/><BR \/> Displaysperre mit einem starken Code einrichten, also mindestens 6 Zahlen, besser eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen.<BR \/><BR \/> Face-ID oder Touch-ID aktivieren.<BR \/><BR \/> Sofern noch nicht geschehen, die Zweifaktor-Anmeldung aktivieren.<BR \/><BR \/> Passwort für die Apple-ID merken.<BR \/><BR \/> Die Gerätenummer IMEI des iPhones an sicherer Stelle notieren. Die<BR \/> braucht man zum Beispiel für eine Diebstahlanzeige bei der<BR \/> Polizei.<BR \/><h3>\r\nSicherheitshalber Verbindungen zu anderen Konten lösen<\/h3>Noch ein nicht ganz unwichtiger Schritt zu Schluss: Sind alle Schritte zum Absichern gegangen und die Anzeige bei der Polizei ist gemacht, wirft man das Gerät nach Möglichkeit noch aus allen aktiven Sitzungen im Online-Banking, in Messengern, Googlekonten und ähnlichen Diensten heraus.<BR \/><BR \/>Und – wenn es ein Firmengerät war – sollte man auch die Unternehmens-IT über den Verlust unterrichten.<h3>\r\nWeblinks:<\/h3> <a href="https:\/\/www.icloud.com\/find" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Apple-Gerätesuche über die Find-Webseite<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/support.apple.com\/de-de\/guide\/icloud\/mm6b1aa045\/icloud" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Apple-Support-Infos zur Gerätesuche<\/a>