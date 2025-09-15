Modegeschäfte sind für Irene Moschén weit mehr als reine Verkaufsflächen. Sie sind die Bühne, auf der sie ihre Kleider und ihren Stil in Szene setzt. Wen wundert’s also, dass bereits der Eingangsbereich der Boutique Moiré auf dem Bozner Obstmarkt wie ein Foyer wirkt.<BR \/><BR \/> Üppige Blumengirlanden ranken sich um das Rundbogenportal, während die Fassade des schönen Palais als Kulisse dient. Die großen Fenster im Erdgeschoss wurden zu Vitrinen umfunktioniert, mit ihrer bedruckten Polsterung laden die Straßenbänke auf dem Gehsteig zum Verweilen ein. Drinnen gibt Irene Moschén gerade Anweisungen für den Tag.<BR \/>Mehr über die erfolgreiche Unternehmerin lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/><b>Weitere Themen im Heft:<\/b> 80 Jahre Südtiroler Volkspartei – Zeitzeuginnen erzählen; Feldthurns: Interview mit Vizebürgermeisterin Adelheid Unterfrauner Obrist; die schönsten Trachtenoutfits für diesen Herbst; ein Beitrag von Kräuterexpertin Hildegard Kreiter über die Kunst der Konzentration.