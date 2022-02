Isabella Halbeisen, Kinderbuch-Autorin mit Herz

Wenn Isabella Halbeisen über einen Flohmarkt schlendert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie später mit 2 Taschen voller Kinderbücher heimkommt. „Ich liebe den Geruch von Büchern, das Blättern, das Betrachten der Bilder, immer und immer wieder“, schwärmt die Passeirerin. Insbesondere Kinderbücher sind für sie mehr als nur eine Leidenschaft. Denn sie hat inzwischen selbst 8 davon veröffentlicht.Im „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag erschienen ist, wird die 44-Jährige, die mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen Alex (18) und Max (9) in St. Leonhard in Passeier lebt und als Dekorateurin in einem 5-Sterne-Hotel arbeitet, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die Geschichte des Faschings, der auch 2022 etwas leiser und farbloser sein wird, aber sich nie unterkriegen lässt.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal der Brite Ed Skrein. Der 38-jährige Action-Spezialist spielt eine der Hauptrollen im Kriegsdrama „Midway – Für die Freiheit“ (Sonntag, 20. Februar, ORF 1 und Sat.1, 20.15 Uhr).

ds