Jean Paul Gaultiers spektakulärer Abschied vom Laufsteg

Bei der Show am Mittwochabend in Paris traten Stars wie Conchita Wurst oder die US-Sängerin Beth Ditto als Models auf. Zu Gaultiers letztem Defilee wurde ein Musical aufgeführt, bei dem prominente Künstler wie der britische Sänger Boy George auftraten.





Zu Beginn der gigantischen Show war ein schwarzer Sarg über die Bühne getragen worden, aus dem 2 kegelförmige Brüste herausragten. Es handelte sich um eine Anspielung auf eine von Gaultiers berühmtesten Kreationen - den spitzen BH, den er einst für den Pop-Superstar Madonna entworfen hatte.Und es war auch ein Scherz darüber, dass der Designer nach seinem Tod vor allem wegen dieses Büstenhalters in Erinnerung bleiben könnte.Die Show wurde mit dem Gesangsauftritt von Boy George abgeschlossen.Madonna nahm entgegen der Spekulationen jedoch nicht an Gaultiers Abschied teil. 220 Models trugen am Ende der Show den 67-Jährigen auf ihren Schultern, er warf dem begeisterten Publikum im Théâtre du Châtelet Luftküsse zu.Der Star-Designer hatte erst vergangene Woche überraschend seinen Ausstieg aus den Haute-Couture-Modenschauen angekündigt.Gaultier, der früher als „enfant terrible“ der Modewelt galt, verwischte in den vergangenen Jahrzehnten die Grenzen zwischen männlicher und weiblicher Mode und sorgte mit provokativen Entwürfen immer wieder für Aufsehen. Seine Karriere hatte er 1970 im Alter von 18 Jahren als Assistent des Designers Pierre Cardin begonnen.

apa