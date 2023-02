Jeder Vierte hat „Joe der Film“ gesehen

Im September wurde der Film der Öffentlichkeit präsentiert

Lediglich im Cineplexx in Algund läuft der Streifen mit Thomas Hochkofler (Joe von Afing), Anna Unterberger (Gäbbi) und Lukas Lobis (Kevin Kostner) in den Hauptrollen derzeit noch.Der Erfolg des Films ist für Südtirol einmalig: Produzent Markus Frings geht davon aus, dass jeder vierte deutschsprachige Südtiroler Joe-Fan den Streifen auf der großen Leinwand gesehen hat.Die italienische Version „Joe il film“ lockte hingegen in Bozen 4500 Kinofans ins Cineplexx; in Trient und Rovereto waren es etwa 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer.Im September fing alles an: Da wurde der erste Südtiroler Comedy-Spielfilm in der Spezialbier-Brauerei Forst der Öffentlichkeit präsentiert.Seitdem ist viel passiert: Die Hauptdarsteller und alle Mitarbeiter des Films waren mit dem Film auf Tour durch ganz Südtirol und haben zig-mal die Säle der Vereinshäuser gefüllt.Aufgrund der großen Nachfrage hat Produzent Markus Frings danach Vereinbarungen mit Südtirols Kinos getroffen. Und so lief„Joe der Film“ seit November auch auf der großen Leinwand und zwar so gut, dass jeder 4. deutschsprachige Südtiroler den Film gesehen hat.