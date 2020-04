Jeff Goldblum ist der Fernsehstar der neuen TV-Woche

Jeff Goldblum kommt in der kommenden Woche groß ins Fernsehen – in dem Action-Thriller „Hotel Artemis“. Daher haben wir das Multitalent zum „Star der Woche“ des neuen „Dolomiten-Magazins“ gemacht. Die Reportage in dieser Ausgabe widmet sich unserer Sehnsucht nach draußen, nach Waldluft und Natur.