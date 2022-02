Jenesier Theaterfreuden mit „Influencerin Vroni“

Coronabedingt ist die Jenesier Heimatbühne wie viele andere Südtiroler Theaterformationen derzeit ohne Auftritte, also stark eingeschränkt, ja sie lebt fast in absoluter Abstinenz. Wie das Herumkaspern und Theaterspielen von Laiendarstellern auch in schwierigen Zeiten dank neuer Medien munter weitergehen kann, zeigt S+ anhand der Influencerin Vroni Gutmann. +von Benno Zöggeler