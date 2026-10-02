„Joe der Film 2“ nimmt weiter Gestalt an – und einmal mehr zeigt sich, wie groß die Unterstützung für das Südtiroler Filmprojekt ist. Zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Land haben sich für die Fortsetzung vor die Kamera gestellt. Mit dabei sind Musiker, Schauspieler, Medienleute, ehemalige „Miss Südtirols“ sowie Vertreter von Bühnen und Vereinen. Viele von ihnen verzichten für ihren Auftritt sogar auf ihre übliche Gage.<h3>\r\n„Ein enormer Zusammenhalt“<\/h3>Für Regisseur, Autor und Hauptdarsteller Thomas Hochkofler ist diese Bereitschaft alles andere als selbstverständlich. „Wenn so viele Menschen aus der Südtiroler Kulturszene ihre Zeit, ihr Können und ihre Bekanntheit für ein gemeinsames Projekt zur Verfügung stellen, dann zeigt das einen enormen Zusammenhalt“, sagt Hochkofler. „Für uns ist das ein riesiges Geschenk – und dafür möchten wir einfach einmal ganz laut Vergelt’s Gott sagen.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367433_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nBekannte Gesichter vor der Kamera<\/h3>Zahlreiche Südtiroler Persönlichkeiten haben einen Cameo-Auftritt übernommen. Unter anderem sind Herbert Pixner, Luis von Ulten alias Manfred Zöschg, Sax Martl, Jakob Windschnur, Buono Memes alias Gabriel Mair, Rai-Tagesschau-Redakteur Florian Mahlknecht und Landesmeteorologe Dieter Peterlin mit dabei.<BR \/><BR \/>Auch die ehemaligen „Miss Südtirol“ Michaela Moser und Bettina Manfra gehören zum Cast, auch Barbara Prantl, Anton Nussbaumer, Martin Perkmann und Michael Aster haben Gastauftritte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367436_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei geht es dem Filmteam nicht nur um bekannte Namen. „Joe der Film 2“ soll wie schon der erste Teil ein Film „von Südtirolern für Südtiroler“ sein. Entsprechend wichtig ist die Beteiligung möglichst vieler Menschen aus dem Land.<h3>\r\nAuch Bühnen und Vereine machen mit<\/h3>Die Unterstützung reicht deshalb weit über einzelne Persönlichkeiten hinaus. Mehrere Amateurbühnen und Vereine wirken an der Produktion mit. Dazu gehören die Heimatbühne Sarnthein, die Heimatbühne Afing, die Volksbühne Kastelruth und die Heimatbühne Steinegg. Auch der Verein „Die Urviecher fan Höllental“ vom Egetmann-Umzug sowie die Bürgerkapelle Gries sind Teil des Projekts.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367439_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Damit setzt sich eine Besonderheit fort, die bereits den ersten „Joe“-Film geprägt hat: Ein großer Teil der Beteiligten kommt aus Südtirol – von der Schauspielcrew über die Filmcrew bis hin zu Musikern, Vereinen und Unterstützern.<BR \/><BR \/>Produzent Markus Frings sieht darin eine besondere Wertschätzung für das Projekt. „Uns war von Anfang an wichtig, dass auch „Joe der Film 2„ ein Film von Südtirolern für Südtiroler wird“, sagt er. „Dass jetzt wieder so viele bekannte Persönlichkeiten dabei sind und uns auf diese Art unterstützen, freut uns unglaublich – gerade, weil viele dafür ihre Zeit zur Verfügung stellen.“<h3>\r\nDreh im Rai-Studio<\/h3>Eine besondere Station der Dreharbeiten war das Filmstudio von Rai Südtirol. Dort konnte das Team Szenen für die Fortsetzung umsetzen, die an einem herkömmlichen Drehort so nicht möglich gewesen wären.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367442_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für die Macher passt auch dieser Dreh zum Grundgedanken des Films: „Joe der Film 2“ soll nicht nur in Südtirol spielen, sondern auch aus Südtirol kommen – mit den Menschen, Gesichtern, Talenten und Geschichten des Landes.<BR \/><BR \/>Mit jedem weiteren Cameo-Auftritt und jeder beteiligten Bühne wächst damit auch die Zahl jener, die ihren Teil zum Film beitragen. Die Fortsetzung wird so zunehmend zu einem gemeinsamen Projekt der Südtiroler Kulturszene.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367445_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach dem Erfolg des ersten Teils soll „Joe der Film 2“ ab März 2027 wieder durch Südtirol touren und in Vereins- und Kulturhäusern des Landes gezeigt werden. Die Premiere ist für Anfang März 2027 geplant.<BR \/><BR \/>Bis dahin stehen noch zahlreiche Arbeiten an. Das Filmteam kann dabei auf eine Unterstützung bauen, die bereits jetzt deutlich macht: „Joe der Film 2“ soll nicht nur ein Film über Südtirol werden – sondern ein Film, an dem viele Südtiroler selbst mitwirken.