Josef Gostner und Georg Weissensteiner geehrt

Die Begründung

„Wichtigen Beitrag für Tourismus“

Auszeichnung bereits zum 18. Mal vergeben

Bei der Ehrung (von links): Die Jurymitglieder Harald Werth, Gert Gasser, Elisabeth Turker, Walter Crepaz, „Dolomiten“-Chefredakteur Toni Ebner, die Preisträger Josef Gostner und Georg Weissensteiner sowie die Jurymitglieder Alexander Brenner-Knoll, Sabine Gamper und Rainer Hilpold.

„Ein Leben für die Wirtschaft“

Weissensteiner hat Weitsicht bewiesen

Josef Gostner hat die Jury vor allem dadurch beeindruckt, dass seine Unternehmen in den vergangenen Jahren ein bemerkenswertes Wachstum hingelegt haben. 2017 hat sich Fri-el Green Power die Kontrolle am börsennotierten Mailänder Windparkbetreiber Alerion gesichert. Seitdem ist der Wert der Alerion-Aktien deutlich gestiegen und war 2022 in der Spitze 14 Mal so viel wert wie vor 5 Jahren, die Marktkapitalisierung knackte die 2- Milliarden-Euro-Marke.„Die Brüder Thomas, Josef und Ernst Gostner haben von Anfang an das Potenzial gesehen, das die erneuerbaren Energien bieten und frühzeitig ihre Chancen genutzt“, so die Jury. Hervorgehoben hat die Jury auch Gostners Engagement für den Bozner Flughafen und die Gründung einer Südtiroler Fluggesellschaft, womit er einen wichtigen Beitrag für den Tourismus leistet.Bereits zum 18. Mal haben die „Dolomiten“ den „Manager des Jahres“ gesucht. Josef Gostner konnte sich dieses Mal gegen 11 starke Finalisten durchsetzen.Den Preis „Ein Leben für die Wirtschaft“ hat die Wirtschaftsredaktion des Tagblatts „Dolomiten“ an Georg Weissensteiner, den langjährigen Präsidenten der Obereggen AG, vergeben. Mit der Gründung der Liftgesellschaft Obereggen wurde 1970 der Grundstein für das bekannte Skigebiet gelegt, der erste Lift ging 1972, genau vor 50 Jahren, in Betrieb.Von Beginn an mit dabei war Georg Weissensteiner, der der Obereggen AG auch lange Jahre als Präsident vorstand. Von Beginn mit dabei war Georg Weissensteiner, der der Obereggen AG auch lange Jahre als Präsident vorstand. Er war von Anfang an überzeugt, dass ein Skigebiet unter dem Latemar erfolgreich sein kann, wenn man es professionell aufzieht – und das haben die Verantwortlichen getan: Sie haben bald den Zusammenschluss mit Predazzo und Pampeago gesucht, frühzeitig auf künstliche Beschneiung gesetzt und immer wieder investiert.Heute kann das Ski Center Latemar auf 48 Pistenkilometer, 18 Liftanlagen, 12 Skihütten und einen Snowpark verweisen und zählt zu den beliebtesten Skigebieten Südtirols – bei Einheimischen und Urlaubern.