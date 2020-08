Josef Lanz stets umtriebig zwischen den Welten

Südtirols Musikliebhaber kennen und schätzen Josef Lanz als künstlerischen Leiter zahlreicher Musik- und Kulturvereine im Land. Als Bauernbub vor 80 Jahren in Toblach geboren, zieht es den studierten Musiker und Musikwissenschaftler noch heute oft ins Pustertal, wo er seit Jahrzehnten den Lanzenhof in Mellaten besitzt.In der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ im „Dolomiten-Magazin“ wird der Vater von 2 Kindern und Opa von 4, bald 5, Enkeln etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten Magazin“ finden Sie zudem eine Reihe weiterer interessanter Beiträge wie die wöchentliche Reportage, die diesmal dem „südtirol festival merano.meran 2020“ gewidmet ist, das ab dem 26. August nicht weniger als 24 Top-Konzerte, großteils im Meraner Kurhaus, bieten wird. Außerdem enthält das „Dolomiten Magazin“das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!Juliette Binoche gehört seit langem zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Frankreichs. Im Drama „Meine schöne innere Sonne“ am nächsten Mittwoch (Arte) brilliert Binoche als Künstlerin auf der Suche nach der wahren Liebe und ist daher im „Dolomiten Magazin“ von diesem Freitag unser „Star der Woche“.Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jetzt auch mit großem Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

