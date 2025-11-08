<BR \/><b>Frau Bradl, was hat sich seit unserem letzten Gespräch vor sechs Jahren bei Ihnen getan?<\/b><BR \/>Judith Bradl: Eine ganze Menge. In der Phase der Corona-Pandemie haben sich bei mir viele interessierte Leute für eine Zusammenarbeit gemeldet, vor allem aus der Hotel- und Unternehmensbranche. So habe ich gesehen, dass sich in dieser Nische für mich ein Berufsfeld ergeben könnte. Also habe ich die Kooperationen mit Galerien, Modelabels und Museen vorangetrieben und die Möglichkeiten der sozialen Plattformen genutzt. Heute darf ich meine Leidenschaft als Beruf ausleben.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235781_image" \/><\/div>\r\n<b><BR \/>Vor sechs Jahren haben Sie größtenteils mit gebrauchter Vintage-Mode auf sich aufmerksam gemacht. Wie würden Sie Ihren Stil heute beschreiben?<\/b><BR \/>Bradl: Richtig, damals hatte ich meine Kleidungsstücke vielfach von Flohmärkten sowie Second-hand-Läden erworben, manches auch auf dem Dachboden meines Elternhauses in Moritzing gefunden. Seitdem habe ich meinen Stil weiterentwickelt – er ist noch extravaganter und farbenfroher. Ich spiele gerne mit Accessoires und kombiniere mein Outfit mit passenden Hüten, Brillen oder Taschen. Ähnlich wie ein Künstler mit einer leeren Leinwand experimentiert, mache ich es eben mit Kleidern. Mein Stil ist maximalistisch, also das Gegenteil von minimalistisch. <BR \/><BR \/><b>Umso stärker dürfte der Kontrast sein, wenn Judith Bradl rein privat unterwegs ist, oder?<\/b><BR \/>Bradl: Nein, ich unterscheide nicht zwischen öffentlich und privat. Ich bin also keine Inszenierung und schlüpfe nicht in irgendeine Rolle, vielmehr ist mein Erscheinungsbild Ausdruck meines Lebensgefühls und meiner Persönlichkeit. Ich bin genauso, wie ich mich zeige. Diese Authentizität ist mir wichtig.<BR \/><BR \/><b>Welche Rolle spielt dabei das Interesse für Kunst?<\/b><BR \/>Bradl: Genau das ist Teil meiner Persönlichkeit und fließt immer mit ein. Ich habe Kunstgeschichte in Wien studiert und auch im Museum gearbeitet. All das hat meinen Blick für Details geschärft. Somit finde ich es faszinierend, mitunter auch Einzelstücke tragen zu dürfen. Natürlich war dafür am Anfang viel Mut erforderlich, aber noch schwieriger erschien mir, diesen Weg konsequent durchzuziehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235784_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Wo finden Sie all diese extravaganten Kleider?<\/b><BR \/>Bradl: Diese Frage bekomme ich häufig gestellt. Viele sind Leihgaben, gar einige wurden mir geschenkt. Für den Besuch einer „Fashion Week“ werden mir die Kleider üblicherweise zur Verfügung gestellt. Wenn ich Content für die sozialen Medien produziere, mache ich mich selbst auf die Suche nach Outfits, etwa in Boutiquen, Modearchiven oder auch Vintage-Läden. Also gehören die meisten Teile, die ich trage, gar nicht mir persönlich. <BR \/><BR \/><b>Das bedeutet, dass Ihr Kleiderschrank gar nicht die Größe eines Lagerraums hat?<\/b><BR \/>Bradl: Es hat sich so einiges angesammelt, vor allem Accessoires. Aber ich schaue, dass alles im Rahmen bleibt, deshalb verkaufe ich auch den Großteil der Teile, die ich nicht mehr anziehe. <BR \/><BR \/><b>Wo befindet sich Ihre Basis?<\/b><BR \/>Bradl: Meine Hauptstandorte sind Wien und Mailand. In Wien habe ich viele Kunden aus dem Kunst- und Kulturbereich, in Mailand hingegen aus der Modewelt. Meine Sachen sind auf beide Orte verteilt, manches lagert auch bei meiner Familie in Bozen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235787_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Sie werden zu exklusiven Veranstaltungen eingeladen und arbeiten mit weltbekannten Marken und Persönlichkeiten zusammen. Ihre bisherigen Highlights?<\/b><BR \/>Bradl: Eine besondere Erfahrung war die Zusammenarbeit mit Gucci. Während der Corona-Zeit wurde ich beauftragt, besondere Schätze aus ihrem Archiv zu bewerben. Hierfür habe ich auch Videos in Südtirol gedreht. Für mich war es surreal schön, dass ich mit meinem Stil zu dieser Marke passe. In bester Erinnerung habe ich auch die Begegnung mit Modeschöpfer Giorgio Armani im Mai dieses Jahres. Anlässlich einer Jubiläumsschau durfte ich ein Kleid von ihm in Florenz präsentieren, er selbst hat sich davon überzeugt, damit auch alles seinen Vorstellungen entspricht. Einmalig.<BR \/><BR \/><b>Was steht nun an?<\/b><BR \/>Bradl: Bis Jahresende habe ich noch zahlreiche spannende Social-Media-Projekte, unter anderem Kooperationen mit renommierten Kunstmuseen in Wien sowie mit verschiedenen Boutiquehotels im Vereinigten Königreich. Mein Wunsch besteht einfach nur darin, dass ich weiterhin viele Menschen ermutigen kann, zu sich selbst zu stehen und ihren ganz persönlichen Stil durchzuziehen.