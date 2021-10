Justin Bieber und „Black Widow“ für US-Publikumspreise nominiert

Nach Mitteilung der Veranstalter vom Mittwoch haben auch Musik-Stars wie Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Adele und Lil Nas X mehrfache Gewinnchancen.In der Sparte Männlicher Filmstar des Jahres treten unter anderen Chris Pratt, Daniel Craig und Eddie Murphy an. In der Frauenriege konkurrieren Awkwafina, Charlize Theron, Salma Hayek und Scarlett Johansson.Die Gewinner der seit 1975 verliehenen Publikumspreise werden anders als die der Oscars, Emmys oder Grammys ausschließlich von Fans gewählt. Die Preisträger werden in einer Live-Show im US-Fernsehen am 7. Dezember bekanntgegeben.

apa