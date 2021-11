Kabarett-Sensation: Die „Gruberin“ kommt 2022 – Jetzt Karten sichern

Erst im Oktober verkündete Kabarettistin Monika Gruber, dass sie sich von der Bühne zurückziehen will: „Mein aktuelles Bühnenprogramm (Ohne Worte, Anm. d. Red.) ist mein letztes“, sagte die bayerische Kabarettistin. Sie wolle nicht den Absprung verpassen. „Ich möchte dem vorbeugen, dass die Leute sagen: Sie ist zu ihrer eigenen Karikatur geworden. Oder: Das habe ich alles schon mal gehört, und zwar besser und lustiger.“Doch dann die gute Nachricht: „Die Gruberin“ macht im Rahmen ihrer Abschiedstour auch in Südtirol halt. Am 4. Oktober 2022 tritt Monika Gruber im Meraner Kursaal auf (ab 20 Uhr). Der Kartenvorverkauf für diesen Kabarett-Abend der Extraklasse beginnt am 10. November um 10 Uhr in allen Athesia-Buchhandlungen sowie online auf der Plattform www.ticketone.it.2 volle Jahre lang war Monika Gruber nicht mit einem Soloprogramm auf der Bühne zu sehen. Zuerst freiwillig, denn nach dem triumphalen Abschluss ihrer „Wahnsinn“-Tournee mit blitzschnell ausverkauften Auftritten in der Münchner Olympiahalle hatte sie sich selbst eine längere Auszeit verordnet.Zur Ruhe kommen, in Italien ein Sprachkurs und: endlich einmal wieder Zeit haben, das Leben mit Freunden und Familie zu genießen. Doch dann kam alles völlig anders, die Pause wurde zur Zwangspause, und die Themen stauten sich.Auf der einen Seite eine immer weiter gespaltene Gesellschaft, riesige Fronten, Corona und die Debatte darum sorgten dafür, dass Ehen, Freundschaften und Arbeitsverhältnisse zerbrachen – und auf der anderen Seite die private Moni, die 50 geworden ist und natürlich Bilanz zieht und einen knallkomischen Ausblick auf ihr Leben und ihre Träume bietet.Kurzum – es wird höchste Zeit für einen rasanten, berührenden, scharfen, kritischen, aber auch versöhnlichen Ritt durch die Themen und Befindlichkeiten unserer Zeit. Am Ende des Abends wird das Publikum nicht nur wissen, was die Welt vielleicht doch noch zusammenhält, sondern auch, warum eine Frau ab 50 zwar jederzeit ohne Mann, aber niemals ohne Pinzette verreisen sollte.

