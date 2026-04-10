„Ich habe ihm gesagt, ich würde es tun“, sagte der 56-jährige Biden in einer Videobotschaft auf X. Er kündigte an, Ende April bei Live-Shows des Content Creators in mehreren US-Städten dabei zu sein.<BR \/><BR \/>Biden habe die Idee vermutlich „im Scherz“ kommentiert, sagte Callaghan der Tageszeitung „USA Today“. Aber er sei „mehr als froh“, einen Käfigkampf zu veranstalten, sollten Trumps Söhne gewillt sein, gegen Hunter zu kämpfen, so der Content Creator, der für seinen Youtube-Kanal Channel5 Videos dreht und Prominente interviewt. Weder Eric noch Donald Trump Jr. haben bisher wissen lassen, wie sie zu so einem wortwörtlichen Schlagabtausch stehen.<BR \/><BR \/>So absurd die Idee klingen mag, abseits des professionellen Kampfsports Mixed-Martial-Arts (MMA) in einem Käfig anzutreten – ganz neu ist sie nicht. Eine Zeit lang hatten die Tech-Milliardäre Mark Zuckerberg und Elon Musk immer wieder Spekulationen über so ein mögliches Duell angeheizt. Zustande gekommen ist es bislang nicht.