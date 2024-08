Kaltern feiert seine Lidia De Campi (104)

Über 6000 Menschen in Südtirol sind 90 Jahre alt oder älter – und 157 Menschen gehören sogar der Generation 100+ an. Mit 109 Jahren ist Giuseppina Zecchini der älteste Mensch in Südtirol. Am 10. Juni wird sie stolze 110 Jahre alt und liegt auf Platz 29 in der Rangliste der ältesten Menschen in Italien.