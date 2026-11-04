Für drei Tage wurden das Vereinshaus, das Weinmuseum, die Franziskaner Kirche, der Drescherkeller, das Weingut Peter Sölva, der Ansitz Windegg, das KUBA und das Weiße Rössl in Kaltern, sowie der Ballsaal im Grand Hotel Penegal am Mendelpass zu außergewöhnlichen Konzertbühnen.<BR \/><BR \/> „Das Kaltern Pop Festival lebt von der besonderen Verbindung zwischen Musik, Menschen und Orten. Es freut uns, dass Jahr für Jahr zahlreiche Gäste eigens für dieses Festival nach Kaltern kommen und gleichzeitig viele Einheimische daran teilhaben. Damit wird nicht nur ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis geschaffen, sondern auch das kulturelle Leben unseres Dorfes bereichert“, zieht Sighard Rainer, der Präsident des Tourismusvereins Kaltern, eine positive Festivalbilanz.<BR \/><BR \/> Mit dem Kaltern Pop Festival gelinge zudem eine Verlängerung der Saison und eine Intensivierung der Auslastung. „Damit wird die Destination Kaltern dem eigenen Anspruch, die Randsaisonen zu stärken, ein Stück weit mehr gerecht. Auch das Dorf selbst lebt mit dem Kaltern Pop Festival intensiv mit“, sagt Rainer. <BR \/><BR \/>So etwa durch passende Schaufenstergestaltung seitens der Kaufleute bis hin zu den spontanen Konzerten in den Gassen.