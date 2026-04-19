<b>Von Petra Schwienbacher<BR \/><\/b><BR \/>Im Frühling stellen Kaninchenhalter die Ernährung ihrer Tiere langsam vom Winterfutter auf Wiesenkräuter um. Musste man im Winter komplett auf Gemüse umsteigen, sollte man das Grünfutter jetzt in sehr kleinen Mengen anfüttern. <BR \/><BR \/>Man beginnt mit einer Handvoll Wiesenkräuter wie Löwenzahn, Gänseblümchen oder Wiesen-Bärenklau. Diese Menge kann man dann von Tag zu Tag steigern. Wer seinen Kaninchen Auslauf auf einer Wiese ermöglicht, sollte sie anfangs nur kurz hinauslassen, damit sie nicht zu viel frische Wiesenpflanzen fressen können.<h3>\r\nAb ins Außengehege<\/h3>Wer seine Tiere das ganze Jahr draußen hält, kann die wärmer werdenden Temperaturen prima für einen Frühjahrsputz nutzen: Stroh oder Rindenmulch wird entfernt und alles ordentlich durchgesäubert. Jetzt sollte man das Gehege auch auf Schwachstellen kontrollieren. Auch wenn der Auslauf nur für einige Zeit von den Kaninchen genutzt wird, muss er ausreichend gegen Marder, Füchse und Raubvögel geschützt sein (stabile Umzäunung, Buddelschutz etc.). <BR \/><BR \/>Zudem ist es wichtig, dass den Tieren ausreichend Platz zum Springen, Toben und Buddeln sowie mehrere Versteckmöglichkeiten zur Verfügung stehen, denn gerade im Frühjahr kann es vermehrt zu Rangordnungskämpfen kommen. <BR \/><BR \/>Leben die Kaninchen in der kalten Jahreszeit drinnen, kann man sie häufig ab Mitte Mai, wenn die Temperaturen in der Nacht nicht mehr unter 15 Grad sinken und es keinen Bodenfrost mehr gibt, ins Außengehege umsiedeln. <BR \/><BR \/>Das Gehege für zwei Kaninchen muss mindestens sechs Quadratmeter groß sein. Für jedes weitere Kaninchen sollte man mindestens zwei zusätzliche Quadratmeter Grundfläche einplanen – zusätzlich zum separaten Auslaufgehege. <BR \/><BR \/>Es gilt: Je mehr Platz den bewegungsfreudigen Tieren zur Verfügung steht, desto besser. Wichtig bei der Haltung im Garten ist auch nachts der uneingeschränkte Zugang zum Gehege, denn Kaninchen sind tag- und nachtaktiv.<BR \/><BR \/>Damit sich die Tiere rundum wohlfühlen, sollte man das Außengehege artgerecht einrichten. Eine geräumige „Höhle“ dient als Schutz vor Wind und Wetter (bei Außenhaltung) und bietet einen natürlichen Rückzugsort. Dazu kann man beispielsweise ein Häuschen aus Holz oder Stein mit Stroh auspolstern. <BR \/><BR \/>Bei der Außenhaltung ist auch ein geschütztes Nacht- und Winterquartier nötig. Im Sommer sollte dieses kälter und im Winter wärmer als die Außentemperatur sein, und selbstverständlich sollte das gesamte Gehege von allen Seiten vor Eindringlingen gesichert sein. Der Schutzraum sollte so groß sein, dass sich darin alle Tiere zugleich sowohl ausstrecken als auch aufrichten können. Der Raum muss gut belüftet sein. Zugluft ist allerdings zu vermeiden.<h3>\r\nUnterstützung im Fellwechsel<\/h3>Im Frühling steht der alljährliche Fellwechsel an – Kaninchen wechseln ihr dickes Winterfell nun gegen ein dünneres Sommerfell. Während man bei einigen Tieren kaum etwas bemerkt, verlieren andere büschelweise Haare. Einige können dabei sogar richtig „gerupft“ aussehen. Das ist völlig normal und kein Grund, besorgt zu sein. <BR \/><BR \/>Damit verschluckte Haare durch die Fellpflege der Tiere nicht zu Verstopfung führen, kann man sie unterstützend bürsten und etwas Leinöl ins Futter geben oder Sonnenblumenkerne und andere ölige Saaten zufüttern. Aber Achtung: Samen sind sehr kalorienhaltig. Man sollte sie nur in Maßen anbieten.<BR \/><BR \/>Bei (dauerhafter) Außenhaltung sollten Kaninchen gegen RHD und Myxomatose geimpft werden. Zudem empfehlen Tierärzte regelmäßige Kotproben zur Parasitenkontrolle. <BR \/><BR \/>Wenn die Tiere Auffälligkeiten im Verhalten zeigen, die Augen tränen, die Nase läuft oder der After verschmutzt ist, sollte man dies besser medizinisch abklären lassen. Dasselbe gilt, wenn ein Kaninchen plötzlich das Futter verweigert.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74394941_listbox" \/>