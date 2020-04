Karfreitag-Kreuzweg auf Via Dolorosa online abrufbar

In einer rund halbstündigen Andacht, die über die Website www.jerusalempilger.at als Video abgerufen werden kann, führt laut Kathpress Hospiz-Rektor Markus Stephan Bugnyar betend durch die einzelnen Stationen entlang der Via Dolorosa. Die Kreuzweg-Andacht endet auf dem Vorplatz der für Besucher derzeit geschlossenen Grabeskirche.Der Kreuzweg habe angesichts der Corona-Pandemie eine „ungeheure Wucht in unserem Leben gewonnen“, betonte Hospiz-Rektor Bugnyar in einem Kathpress-Interview und lud zur Mitfeier ein. Die Andacht zum Mitbeten für Gläubige hätte ursprünglich am Freitag live über die Website des Pilger-Hospizes übertragen werden sollen, wurde aus technischen Gründen aber voraufgezeichnet. „Wenn Menschen nicht nach Jerusalem kommen können, bringen wir Jerusalem zu ihnen“, so Bugnyar.Das Österreichische Pilger-Hospiz zur Heiligen Familie ist das älteste nationale Pilgerhaus im Heiligen Land und befindet sich direkt in der Via Dolorosa. Es liegt an der 3. Station des Kreuzwegs durch die Altstadt von Jerusalem.Israel hat strenge Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erlassen. Bürger dürfen sich nur in Ausnahmefällen weiter als 100 Meter von ihrem Haus entfernen. Gotteshäuser sind geschlossen.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 10.095 Personen in Israel nachgewiesen worden, 1061 sind wieder genesen. 92 Menschen sind den Angaben zufolge nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die meisten nachgewiesenen Infektionen gibt es demnach in Jerusalem.

dpa