Karins Lampenkunst

Nicht nur in ihrer Werkstatt in Bozen glimmt Licht, sondern auch in ihren Augen, die in alten Ferngläsern, unbenutzten Parmesan-Reiben und unbrauchbaren Musikinstrumenten weit mehr sehen als nur nutzlosen Krimskrams. + von Miriam Roschatt