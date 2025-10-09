Zwischen Stahlkonstruktionen, Schweißarbeiten und CNC-Plasmazuschnitten hat Martin Blasbichler in seinem Handwerksbetrieb jede Menge Arbeit um die Ohren, aber wenn es um seine Erfindung geht, nimmt er sich gerne etwas Zeit. Wäre ja noch schöner, denn damit ist er landesweit bekannt geworden. <BR \/><BR \/>„Natürlich handelt es sich um eine Nische in der Nische, aber die Nachfrage nach den Kastanienritzmaschinen liegt ziemlich konstant bei 25 Stück im Jahr“, lässt er wissen. Keschtnbrater in ganz Europa haben die Vorzüge seiner Erfindung entdeckt, fünf Kilo an sauber geritzten Kastanien innerhalb von zwei bis drei Minuten sind ein unschlagbares Argument. <BR \/><BR \/>Und so trudeln bei ihm Bestellungen von Buschenschänken, Hotels, Betreibern von Weihnachtsmärkten sowie Schaustellern und Zirkusleuten ein. „Mir ist es wichtig, diese Konstruktionen zu erhalten, auch wenn sie nicht mal ein Prozent des Umsatzes ausmachen“, meint der Mittvierziger. Das dürfte wohl auch mit der besonderen Geschichte der Maschinen zu tun haben.<h3>\r\nAls Schulbub 50 Lire pro Kastanie verlangt<\/h3>Aufgewachsen ist Martin Blasbichler am Radoarhof in Feldthurns. Der Buschenschank, der heute in der vierten Generation von seinem Bruder Norbert und dessen Frau Edith geführt wird, liegt am Eisacktaler Kastanienweg in Richtung Kloster Säben. Bereits als Schulbub wusste Martin daraus Kapital zu schlagen, indem er Pilgern und Wanderern die süßen Früchte anbot. „Wir haben die Keschtn für 50 Lire das Stück verkauft und auf diese Weise manchmal bis zu 10.000 Lire verdient – das war natürlich ein ordentlicher Batzen Geld“, meint er schmunzelnd.<BR \/><BR \/> Nach dem Abschluss der Berufsschule für Handwerk und Industrie arbeitete er für 21 Jahre im selben Betrieb, allerdings setzte er Ende der 1990er-Jahre auch seine eigenen Vorhaben um: Zunächst eine Kastanienbratmaschine, kurz darauf die Ritzmaschine. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223064_image" \/><\/div>\r\nDie ursprüngliche Idee der Ritzmaschine in Form eines Prototyps aus Holz stammte von einem findigen Bauern. Dieser wandte sich an den versierten Burschen mit den Worten: „Sowas könnte funktionieren, mach was draus.“ <BR \/><BR \/>Das ließ sich Martin Blasbichler nicht zweimal sagen – 1998 hatte er ein funktionstüchtiges Modell entwickelt. Zunächst vertrieb er es in Eigenregie, ehe er 2017 seinen eigenen Betrieb B-Machanik gründete und seitdem dort auch die überaus spezielle Kastaniennische bedient. <h3>\r\nLandesweit als Keschtnbrater unterwegs<\/h3>So manche dürften den leutseligen Eisacktaler auch noch aus seiner Zeit als Keschtnbrater in Erinnerung haben. Zehn Jahre lang war er zwischen 2008 und 2017 in ganz Südtirol unterwegs, um bei besonderen Anlässen wie etwa dem Meraner Traubenfest, Feuerwehrfesten oder Geschäftseröffnungen frische Keschtn anzubieten. <BR \/><BR \/>Mit im Schlepptau hatte er die von ihm entwickelte Röstmaschine, mit der sich in einem Mal bis zu 15 Kilo von den beliebten Herbstfrüchten mit hohem Stärkeanteil braten lassen. „Das war eine tolle Zeit, leider geht sich das heute bei all den anderen Sachen nicht mehr aus“, meint er etwas wehmütig. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223067_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wenn sich die Kastanien wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben ziehen, möchte man da nicht irgendwann nichts mehr damit zu tun haben? Auf diese Frage kommt es wie aus der Pistole geschossen: „Aber nein, ich freue mich immer, wenn die neue Saison ansteht.“ <BR \/><BR \/>Trotz allem sieht sich der Feldthurner nicht als Kastanienfachmann, wenngleich er die heurige Saison als gut einstuft. Die Bäume tragen viele Früchte, allerdings fallen diese vielfach nicht sonderlich groß aus. Umso besser, denn kleine Kastanien seien ohnehin schmackhafter. Und das Ritzen ist eh kein großer Aufwand mehr – vorausgesetzt, die Maschine übernimmt.