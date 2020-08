Katy Perry und Orlando Bloom im Babyglück

„Willkommen auf der Welt, Daisy Dove Bloom! Wir haben die Ehre, den neuen Grund zur Freude unserer beiden Unicef-Botschafter vorzustellen“, schrieb die Organisation auf ihrem Account in den sozialen Medien.Die frisch gebackenen Eltern veröffentlichten ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem zu sehen ist, wie die Hände der Eltern ein Baby-Händchen halten. Das Bild eines Gänseblümchens (auf Englisch: Daisy, der Name des Babys) ziert einen Fingernagel von Katy Perry.Möglicherweise lieferte die Sängerin schon im Mai einen versteckten Hinweis auf den Namen, als sie die erste Single ihres Albums veröffentlichte. Der Song trägt den Titel „Daisies“. Im dazugehörigen Musikvideo war die schwangere Perry in einem dünnen, weißen Kleid zu sehen, das im Wind ihren Babybauch betonte.Perry hatte im März das Geheimnis um ihre Schwangerschaft gelüftet. Es gab zu jenem Zeitpunkt schon länger Gerüchte, dass die Musikerin und ihr Verlobter ein Baby bekommen. Bloom hat bereits einen neunjährigen Jungen aus der Ehe mit Top-Model Miranda Kerr. Mit Perry ist er seit 2016 zusammen.Die Nachricht von der Geburt ihrer Tochter stellen die Eltern in Bezug auf Unicef in einen größeren Zusammenhang: „Wir wissen, dass wir uns glücklich schätzen müssen und nicht jeder die Erfahrung einer Geburt haben darf, die so reibungslos wie unsere war.“ Vielerorts leide das Gesundheitssystem an zu wenigen Mitarbeitern, „und alle 11 Sekunden stirbt eine Schwangere oder ein Neugeborenes – meistens aus vermeidbaren Gründen“.Dann bitten Perry und Bloom um Spenden für eine bessere Gesundheitsversorgung für Frauen in Not und schließen im Posting mit einem Aufruf, der auf die Namen von Tochter und Vater anspielt: „Wir hoffen, eure Herzen können blühen (Englisch: bloom) vor Großzügigkeit.“

