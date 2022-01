Kein Impfzertifikat: John Malkovich von Hotel in Venedig abgewiesen

Die Produktion musste für den 68-Jährigen eine Unterkunft in einer Privatwohnung in einem Palazzo auftreiben, in der kein Grüner Pass vorgelegt werden muss, berichtete die venezianische Tageszeitung „Il Gazzettino“. Für den Zugang zu italienischen Hotels gilt seit einigen Tagen die 2G-Pflicht.Der Schauspieler und Regisseur war 2 Tage lang in der Lagune, um einige Szenen für „Ripley“ zu drehen. Dabei handelt es sich um eine amerikanische Fernsehserie von Showtime, ein Remake von „Der talentierte Mr. Ripley“ und inspiriert von den Romanen von Patricia Highsmith.Hoteldirektor Gianrico Esposito wollte unter Berufung auf die Privatsphäre nichts über die Geschehnisse verraten. „Wenn das, was hier erzählt wird, wirklich passiert ist, bedeutet das, dass das Hotel in voller Rechtmäßigkeit gehandelt hat, indem es das angewandt hat, was die Anti-Corona-Regel verlangen“, so Esposito. Die Produktion von „Ripley“ bestätigte den Vorfall, gab aber keine weiteren Details an. Schauspieler und die Mitarbeiter der Produktion würden täglich getestet werden, hieß es.Die Dreharbeiten zu „Ripley“, die in den vergangenen Tagen in Neapel und an der Amalfiküste begonnen haben, wurden nach plötzlichen Erkrankungen und Verschiebungen fortgesetzt, wenn auch mit Schwierigkeiten. Vor einer Woche waren etwa hundert Mitglieder der Produktion positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Dreharbeiten finden derzeit im venezianischen Palazzo Contarini Polignac statt, einer Residenz mit Blick auf den Canal Grande.

apa