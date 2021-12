Kerschbaumer singt gegen Vorurteile in der Gesellschaft

Kerschbaumer ist 26 Jahre alt, erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde er 2016 mit seiner Debütsingle „Du fehlst“. Am wohlsten fühlt er sich im Genre Deutsch-Pop. Seine Markenzeichen sind sein besonderes Gespür für Melodien und das Ruhige, meist Melancholische in Text und Atmosphäre der Songs. Das ist bei „Korsika“, seiner aktuellen und fünften Single, nicht anders.Geschrieben hat Kerschbaumer den Song für ein Theaterstück der Jugendgruppe Milland mit dem Titel „Schuld“, in dem es eben darum geht, zu hinterfragen, warum es so viele Vorurteile und Schuldzuweisungen in der Gesellschaft gibt. Der Song benötigt wenig, um zu wirken: Hauptsächlich sind es der gefühlvolle Gesang Kerschbaumers und ein Klavier, die den Song tragen. Produziert hat ihn Lorenzo Scrinzi.Auf die Frage, was der junge Künstler mit seiner Musik beim Hörer auslösen möchte, sagt er: „Mein Ziel ist es, Songs zu schreiben, die Momente schaffen. Ich möchte Menschen bewegen, die sich zum Beispiel mit Kopfhörern im Bus sitzend beim Blick aus dem Fenster verlieren können.“ Das Ruhige und Melancholische sei für ihn ein Stilmittel, mit dem er sich einerseits am besten ausdrücken könne, andererseits all jene besser erreichen könne, die er auch erreichen wolle.

