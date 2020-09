Kinderdorf-Kinder zu Gast in der Therme Meran

Die Aktion fand in diesem Jahr bereits zum 14. Mal statt. Mit der Einladung möchte die Therme Meran den Kinderdorf-Kindern eine Freude machen und ihnen einen fröhlichen und unvergesslichen Tag ermöglichen.Die 56 Kinder waren in Begleitung ihrer Betreuer in die Therme Meran gekommen und freuten sich, die zahlreichen Outdoor-Pools im Thermenpark zu entdecken.Während die Kleinsten vor allem im Kinderbecken herumtollten, war für die größeren Kinder besonders das Strömungsbecken interessant. Und auch die Sumpfschildkröten am Seerosenteich durften sich an diesem Tag über zahlreiche neugierige Besucher freuen.Stefan Thurin, Präsident der Therme Meran, hat das Südtiroler Kinderdorf auch für den nächsten Sommer wieder eingeladen: „Das Südtiroler Kinderdorf leistet Großartiges für Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wenn wir mit einem Badetag für so viele glückliche Gesichter sorgen können, dann tun wir das gern.“

stol