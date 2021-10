Körperkunst mit wichtiger Botschaft: Stötter begeistert beim „Supertalent“

Wieder macht der Sterzinger Bodypainter Johannes Stötter auf sich aufmerksam, diesmal im deutschen Fernsehen. In der Sendung „Das Supertalent 2021“ auf RTL hat er nicht nur seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, sondern gleichzeitig auch ein weltweit wichtiges Thema auf die Bühne gebracht.Mit 3 maritimen Werken hat Stötter auf den Klimawandel, die Meeresverschmutzung und generell auf die Umwelt und ihre Bedürfnisse aufmerksam gemacht.Die Jury war sichtlich von Anfang an begeistert, das Staunen und die Faszination stand den Juroren ins Gesicht geschrieben. Am Ende gab es Standing Ovations für Stötter, der derzeit seine Partnerin in ihrem Projekt „The memory of the water unterstützt.

liz