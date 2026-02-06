Und weil man zu einem historischen Moment nicht in schlabberiger Trainingshose erscheinen sollte, hat auch unsere Sportredaktion noch einmal eins draufgelegt. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73361297_quote" \/><BR \/><BR \/>Das gestern erschienene Olympia-Sonderheft etwa ist das Beste, was diese Sparte derzeit hierzulande zu bieten hat. Es ist Leitfaden und Begleiter durch die olympische Zeit: Übersichtlich, kompakt, kompetent – und ganz ohne sportliche Verrenkungen lesbar. Beim Zeitungshändler Ihres Vertrauens liegt bestimmt noch ein Exemplar. <BR \/><BR \/>Falls nicht: Einfach in den nächsten Tagen „Dolomiten“ und sportnews.bz immer dabei haben. Dann sind Sie olympisch optimal aufgestellt – quasi im Windschatten der Information, aber mit freier Sicht auf das Geschehen. Einem guten Start ins Olympia-Abenteuer steht damit nichts mehr im Wege. Lasset das Fest beginnen!<BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>