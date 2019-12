Kortscher hat großes Herz für Eisbären

Als junger Mann war Martin Trafoier in der nördlichsten Stadt der Welt, in Hammerfest in Norwegen, zu Besuch und hat die internationale Eisbärengesellschaft kennengelernt. Kurze Zeit später ist der Vinschger dann sogar zum Präsidenten dieses Vereins geworden – bis heute.





Ob Plüschtiere, Kissen oder Aufnäher: Trafoier hat Eisbären in vielerlei Formen. Eine besondere Rolle spielen für ihn Eisbär-Kerzen: Sobald er welche sieht, kauft er dem Händler alle ab – aus Mitleid. „Eisbären leider ohnehin schon unter der Klimaerwärmung. Ich kann nicht mitansehen, wenn ein Eisbär als Kerze vom Kopf abwärts abbrennt.“

