Frieden ist ein hohes Gut und wir haben zu wenig davon. Wie nah der Krieg inzwischen an Südtirol herangerückt ist, zeigt die Entfernung von Bozen in die Ukraine, vergleichbar mit jener nach Sizilien. Und nicht nur das: Krieg hat neben all dem menschlichen Leid auch negative wirtschaftliche und sozialpolitische Folgen. <BR \/><BR \/>Darauf verwies bei der Gebietstagung in Latsch Hauptreferent Christian Wenter, seines Zeichens im Landesvorstand des KVW. Er stellte das KVW-Jahresthema Ein gutes Leben für alle Suche Frieden und jage ihm nach! vor und ging gleich zu Beginn auf den Friedensmarsch ein, den der KVW am 3. Oktober 2025 in Bozen unter großer Beteiligung und medialem Interesse organisiert hatte.<BR \/><BR \/> Seine Frage an die Vertreterinnen und Vertreter der anwesenden Ortsgruppen: Was können wir in den Orten und Bezirken machen, um das Jahresthema über die nächsten Monate im Fokus zu halten? Natürlich kann jede und jeder für sich beginnen: mit richtigem Alltagshandeln, gewaltfreier Konfliktlösung, Förderung von Toleranz und Dialog, dem Eintreten für Gerechtigkeit und Bildung sowie sozialer Gerechtigkeit und Demokratie. <BR \/><BR \/>Die beste Basis für Friede ist eine starke Demokratie , so Christian Wenter zum Abschluss mit Verweis auf ein Zitat von Papst Leo IV., der für einen Frieden steht, der nicht auf Macht oder Drohung beruht, sondern durch seine Authentizität und Wehrlosigkeit überzeugt. <BR \/><BR \/>Neben dem Referat von Christian Wenter stellten Bezirksvorsitzender Heinrich Fliri und sein Stellvertreter Josef Bernhart aktuelle Themen und Initiativen auf Bezirksebene vor. Ortsseelsorger Johann Lanpacher steuerte eine Geschichte aus der Bibel bei und Gebietsvertreterin Margit Hillebrand motivierte alle Anwesenden, sich weiterhin mit aller Kraft und neuen Ideen für Anliegen und Bedürfnisse der Menschen vor Ort einzusetzen.