Die Feuerwehr Lengmoos\/Klobenstein wird sich größte Mühe geben, den Teilnehmern und Gästen beste Bedingungen und eine angenehme Atmosphäre zu bieten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304070_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><h3>\r\nRitten – Klobenstein<\/h3>Das Sonnenplateau Ritten gilt als Wiege der Sommerfrische und ist seit jeher ein Ort der Erholung über den Dächern Bozens. Schon Sigmund Freud verbrachte hier 1911 einen Sommer und beschrieb den Ritten als „göttlich schön und behaglich“. Heute begeistert das Hochplateau als weitläufiges Wandergebiet im Sommer und charmantes Skigebiet im Winter. Frische Bergluft, Ruhe, Natur und Genuss machen den Ritten ganzjährig zu einem idealen Rückzugsort.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304073_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dank der Nähe zur Landeshauptstadt Bozen ist der Ritten bequem ohne Auto erreichbar: Die Rittner Seilbahn bringt Besucher in nur 12 Minuten nach Oberbozen, von dort fährt Südtirols einzige Schmalspurbahn am Berg weiter nach Klobenstein – eine Panoramafahrt der besonderen Art.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304076_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu den bekanntesten Naturattraktionen zählen die Rittner Erdpyramiden, Europas höchste und formschönste ihrer Art. Sie sind an drei Standorten zu bewundern: bei Klobenstein zwischen Lengmoos und Maria Saal, im Katzenbachtal bei Oberbozen und im Tal des Gastererbaches bei Unterinn. Einen grandiosen Ausblick bietet auch das Rittner Horn, einer der schönsten Aussichtspunkte der Alpen mit weitem Blick auf die Dolomiten - sowohl im Sommer als auch im Winter. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304079_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sportbegeisterte finden in der Ritten Arena vielfältige Möglichkeiten: Der Eisring gilt als schnellste Freiluftbahn der Welt und zieht internationale Eisschnelllauf-Stars ebenso an wie Freizeitsportler. Ergänzt wird das Angebot durch Eishockey, Fußball, Tennis, Fitness und Freibad – die Ritten Arena ist zudem Austragungsort zahlreicher Wettkämpfe und Veranstaltungen.<h3>\r\nAufruf des Landesfeuerwehrverbandes<\/h3>Der Landesfeuerwehrverband empfiehlt allen Südtiroler Feuerwehren die aktive Teilnahme am Landes-Feuerwehrleistungsbewerb und lädt ausdrücklich jene Feuerwehrmitglieder dazu ein, die noch nicht das Feuerwehr-Leistungsabzeichen besitzen. Dabei kommt es weniger auf einen Spitzenplatz an, als auf den Erwerb des Feuerwehr-Leistungsabzeichens generell. Die Bewerbe sind Teil der Ausbildung, steigern die Routine bei den Standardhandgriffen, vereinheitlichen die Kommandosprache und perfektionieren das Formalexerzieren. Zudem fördern sie den Zusammenhalt in der Mannschaft und belohnen die Teilnehmer mit unvergesslichen kameradschaftlichen Erlebnissen. <h3>\r\nBewerter gesucht!<\/h3>Damit die Bewerbe auch in Zukunft weiterhin gut abgewickelt werden können, braucht der Landesfeuerwehrverband ständig neue Bewerter. <BR \/><BR \/>Wir bitten euch, uns bei der Suche nach Bewertern zu unterstützen. Bitte sprecht Feuerwehrleute in eurer Wehr bzw. in eurem Bezirk gezielt darauf an. Interessierte können sich direkt beim Landesfeuerwehrverband mit dem Anmeldeformular melden.