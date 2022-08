Landesgeologe Volkmar Mair, der Steinreiche

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“

Der Laie sieht in Mineralien oft nur Steine, die er links liegen lässt. Für Landesgeologe Volkmar Mair sind es aber Schätze der Erde, von denen er als Experte viel zu erzählen weiß. Und Mineraliensammler Mair ist im wahrsten Sinne des Wortes steinreich.Mehr über den gebürtigen Malser, der seit 20 Jahren mit Frau, Sohn und Tochter im Tisner Ortsteil Gfrill lebt, und oft in den Bergen, auch Südtirols, unterwegs ist, um Mineralien zu sammeln, wenn nicht bei seinem verantwortungsvollen Job eingespannt, erfahren Sie in dem am heutigen Freitag erschienenen neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie im „Magazin“ Südtirols umfassendstes TV-Programm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die 28. Grödner Kunstmesse UNIKA 2022. Wie immer am ersten Septemberwochenende stellen auch heuer wieder 28 Künstlerinnen und Künstler vom 1. bis 4. September ihre Werke im Tennis Center von St. Ulrich/Runggaditsch aus.Gäste im „Magazin“ sind Kardiologe Felix Pescoller (In Frage gestellt), Comedian Mario Barth (Sonntagsfrühstück), Soul-Sänger John Legend (Musik) und die Jungen Zillertaler (Schneidig & Schnulzig). Hanspaul Menara lädt zu einer Tour auf den Piz Chavalatsch und bei Essen & Trinken mit Helmut Bachmann dreht sich alles um Steffen Hensslers neu aufgelegtes Kochbuch.„Star der Woche“ ist diesmal Andrea Sawatzki (59), die in der Komödie „Familie Bundschuh – Unter Verschluss“ (Donnerstag, 1.9., ZDF, 20.15 Uhr) zu unterhalten weiß.