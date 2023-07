Landtagskandidatin Magdalena Perwanger ist Mama: Moritz geboren

Moritz Ebner heißt der neue Erdenbürger

Magdalena Perwanger ist im vergangenen Herbst zur stellvertretenden Vorsitzenden der SVP-Frauen gewählt worden, vor Kurzem wurde sie zur Landtagskandidatin nominiert, am 1. Juli hat sie nun den kleinen Moritz auf die Welt gebracht: Er war bei der Geburt 51 Zentimeter groß und wiegt 3,57 Kilogramm.Seit ihrer Hochzeit mit dem Überetscher Unternehmer Tobias Ebner im Jahr 2020 lebt Magdalena Perwanger in Eppan. Ihr Lebensmittelpunkt ist aber nach wie vor Bozen – die Arbeit als Anwältin bei Hager & Partners, die Ausbildung zum Canto Lirico an der Musikschule „Antonio Vivaldi“, die Freunde, ihre Eltern und jetzt auch noch das Engagement bei der SVP.In Zeiten der grassierenden Politikverdrossenheit und der für Frauen noch immer extrem schwierigen Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit, schwimmt sie nicht nur gegen den Strom, es scheint ihr sogar die Quadratur des Kreises zu gelingen. „Ich glaube, dass es vor allem eine Frage der Organisation und der Begeisterung ist für das, was man macht“, sagte sie in einem Interview mit der Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ im vergangenen Jänner. „Ich bin aber auch überzeugt davon, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen, damit sich eine Generation bestens ausgebildeter, selbstbewusster Frauen nicht zwischen Kindern und Karriere entscheiden muss.“Nicht zuletzt war es diese Erkenntnis, die sie im Frühling 2022 dazu bewegte, das Angebot der SVP-Frauen anzunehmen. „Wenn man etwas verändern will, darf man nicht lamentieren, sondern muss handeln“, lautet ihr Credo. „Und wenn sich nicht die Frauen in meinem Alter für eine bessere Vereinbarkeit einsetzen, wer dann?“