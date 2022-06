Langes Wochenende für viele Südtiroler

Was genau ist ein „Brückentag“? Ein Brückentag bildet eine Brücke zwischen dem Feiertag und dem Wochenende. In Südtirol und in ganz Italien trägt der Tag nach diesem Gedanken die Bezeichnung „ponte“, in Frankreich „pont“.Das Pfingstwochenende kann heuer aber extralange genutzt werden: Denn nicht nur am gestrigen 2. Juni hatten viele Südtiroler arbeitsfrei, auch der Montag, Pfingstmontag, ist ein Feiertag.Pünktlich zum langen Wochenende soll auch das Wetter wieder sommerlich warm werden – mit ein paar Gewittern. Ansteigen werden aber nicht nur die Temperaturen, auch der Verkehr auf der Brenneroute. Mit Staus ist zu rechnen.