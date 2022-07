Langjährige Lebensgefährtin von Berlusconi heiratet Partnerin

Francesca Pascale, die langjährige Partnerin von Silvio Berlusconi, hat ihre Lebensgefährtin geheiratet. Die 36-Jährige, die mit dem Politiker fast ein Jahrzehnt lang bis Anfang 2020 liiert gewesen war, und die Musikerin Paola Turci (57) wurden am Samstag in dem toskanischen Wein-Ort Montalcino nahe Siena getraut. „Wir haben Ja gesagt!“, schrieb Turci in einer Facebook-Story unter ein gemeinsames Bild.