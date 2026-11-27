Während der kleine feine Adventsmarkt vor den Türen des Schreibmaschinenmuseums ab 10 Uhr einlädt, Handgemachtes und Kreatives zu entdecken, lädt das Museum um 11.15 zu einem ganz besonderen Adventskonzert des Partschinser Kirchenchores: erstmals werden die seit diesem Jahr neuen einheitlichen Gewänder der Sängerinnen im Museum zu sehen sein, dort, wo sie 2022 ihren Ursprung hatten: damals hatte Sieglinde Holzknecht aus Partschins auf einem Foto aus dem Jahr 1952 aus einer Ausstellung im Museum ein "Blusengewand" entdeckt, das ehemals typische Feiertags- und Sonntagsgewand der Frauen. Sogleich stellte sie dem Museum eines ihrer historischen Blusengewänder für die Ausstellung zur Verfügung. Als Mitglied im Kirchenchor von Partschins engagierte sich Sieglinde Holzknecht, um allen Sängerinnen des Chores ein - nach historischem Vorbild geschneidertes - Blusengewand zur Verfügung zu stellen. Das Team des Museums freut sich sehr, dass dies geglückt ist und alte Traditionen wieder zu neuem Leben erweckt wurden.