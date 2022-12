Lebensqualität: Südtirol auf dem „Treppchen“

Rom verliert deutlich – Schlusslichter in Süditalien

Wie wurde die Rangliste zur Lebensqualität erhoben?

Südtirol befindet sich, wie in den vergangenen Jahren, erneut im Spitzenfeld, was die Lebensqualität anbelangt: Rang 2. Dahinter folgt Florenz. Das Trentino landet in der Rangliste auf Platz 5.Unter den Großstädten bleibt Mailand in den Top 10, fällt aber auf den 8. Platz zurück, während Rom auf Platz 31 abrutscht (minus 18 Plätze).Die Schlusslichter bei der Erhebung zur Lebensqualität sind Neapel (98. Platz) und Palermo (88. Platz).Es sind 90 Indikatoren, die ausgewertet wurden, um die Lebensqualität zu erheben: Diese reichen vom Pro-Kopf-Einkommen, über das Konsumverhalten, die Gesundheit, die Umwelt, die Gerichtsbarkeit, das Kultur- und Freizeitangebot, bis hin zu Jobmöglichkeiten und der Unternehmerfreundlichkeit im Land.