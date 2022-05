Lehrerin, Psychologin, Chauffeurin: Wie viel Gehalt unseren Müttern zustünde

Mütter schmeißen den Haushalt, helfen ihren Kindern bei den Schulaufgaben, sind erste Ansprechpartnerin bei seelischen Leiden, spielen Taxifahrerin und Animateurin und erfinden sich dabei tagtäglich immer wieder neu.Zum Anlass des Muttertags haben Arbeitsmarktexperten nun den wohl herausforderndsten Vollzeitjob der Welt etwas genauer unter die Lupe genommen. Gerade in den vergangenen 2 Jahren sind die Anforderungen an Mütter aufgrund der Pandemie nämlich noch einmal deutlich gestiegen.Zwischen Lockdown und Homeschooling war es vielen Frauen – besonders jenen mit mehr oder kleineren Kindern – nicht mehr möglich, beruflich tätig zu sein, sodass viele dazu gezwungen waren, ihre Kündigung einzureichen, wie die Nachrichtenagentur Ansa mit Berufung auf eine aktuelle Studie berichtet. In 77 Prozent der Fälle in Italien, in denen ein Arbeitsverhältnis eines Elternteils mit Kindern unter 3 Jahren aufgelöst wurde, waren Mütter betroffen.Laut Berechnungen der Organisation „Save the Children“ sind weiters 42,6 Prozent der Mütter zwischen 25 und 54 Jahren arbeitslos. 39,2 Prozent der Frauen mit 2 oder mehr Kindern haben lediglich eine Teilzeitstelle, nur etwas mehr als einer von 10 unbefristeten Arbeitsverträgen wurde im ersten Halbjahr 2021 an Frauen vergeben.Doch was wäre eigentlich, wenn die Arbeit der Mütter tatsächlich vergütet würde? Wie viel Gehalt stünde den Frauen in diesem Fall zu? Italienische Arbeitsmarktexperten sind dieser Frage nachgegangen. Sie haben all jene Aufgaben zusammengetragen, die eine Mutter tagtäglich erfüllt und sie mit den Gehältern der Menschen verglichen, die diese Berufe tatsächlich ausüben. Zwischen Chauffeuren, Köchen, Lehrern, Animateuren, Psychologen, Ernährungsexperten, Haushaltshilfen und vielem mehr wurden sie fündig, wobei auf deren Gehaltszettel Stundenlöhne zwischen 15 und 70 Euro vermerkt sind.Alles in allem ergibt sich daraus schließlich ein Jahresbruttogehalt von über 100.000 Euro, vergleichbar mit jenem eines Raumfahrtsingenieurs. Die Zahlen sprechen also für sich. Doch eine Mutter ist viel mehr wert als jeder Profi der Welt.