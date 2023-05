Leitplanken für die künstliche Intelligenz

„ Und nun stellt sich die Frage, ob womöglich auch dieser Kommentar von der künstlichen Intelligenz geschrieben worden ist. ” — Alex Zingerle

Da wird selbst Google neidisch. Längst wird das Internet mit täuschend echten KI-Inhalten („Deepfakes“) überschwemmt, ganz egal ob Fotos, Videos oder auch Songs.Datenbasierte Anwendungen drängen vehement in alle Bereiche des Lebens, so ist bereits die Rede von intelligenten Häusern, Städten und Infrastrukturen. Der Gesetzgeber ist gefragt, angemessen auf diese Entwicklung zu reagieren.Noch wichtiger wird sein, wie wir selbst mit diesen Verheißungen umgehen wollen – ob wir sie kritisch hinterfragen und die notwendigen Leitplanken zu setzen imstande sind. Andernfalls besteht tatsächlich die Gefahr, dass wir Intelligenz an die Maschine auslagern.Und nun stellt sich die Frage, ob womöglich auch dieser Kommentar von der künstlichen Intelligenz geschrieben worden ist. Wurde er?