Lichterkette, die sich am Himmel bewegt – Was hatte es am Samstag damit auf sich?

Die sozialen Medien waren am Samstagabend voll von Fotos und Videos, die eine seltsame helle Linie am Himmel zeigen, die sich fortbewegt.Natürlich gab es sofort Verschwörungstheorien, sogar die Außerirdischen wurden bemüht. Aber nein: Es waren die „Starlink“-Satelliten von Elon Musk, die man am Himmel über Norditalien und auch in Südtirol sah.Starlink ist ein Projekt von Elon Musks Unternehmen SpaceX. Das Unternehmen will mit einer Satellitenkonstellation einen weltweiten Breitband-Internetzugang schaffen.Ursprünglich wollte man 12.000 Satelliten in einer Höhe von 1100 bis 1300 Kilometern aufzustellen. Wegen der Konkurrenz durch ähnliche Projekte und wegen der Kontroverse über Weltraummüll, beschloss SpaceX, erst einmal 1600 Satelliten auf einer niedrigeren Umlaufbahn in einer Höhe von 550 Kilometern zu starten.Die Satelliten werden mit den Falcon 9-Raketen von SpaceX in eine niedrige Erdumlaufbahn (LEO) gebracht und kommunizieren dort mit Stationen auf der Erde.Der letzte Start von SpaceX fand am 19. August statt: Musks Falcon 9-Rakete transportierte 53 weitere Starlink-Satelliten. Das sind die, die man am Samstagabend am Himmel sah