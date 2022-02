Lieber Parkplätze für Autos als ein Haus für Frauen

Seit 20 Jahren wird in Bozen über den Bau eines weiteren Frauenhauses diskutiert. Ein fix und fertiges Projekt liegt in der Schublade. Die Mehrheit im Gemeinderat will auf der vorgesehenen Fläche aber lieber die Autos der Anrainer parken lassen. Die soziale Einrichtung stört. Die Frauenverbände wehren sich. + von Michael Fink